Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusco Tosic, yeni sezonda Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F formasıyla mücadele edecekken eşinin aklı Türkiye'de kaldı. Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, önceki gün şöyle dedi:
"Türk sevenlerimi öpüyorum. Yengeniz sizi sonsuza dek sevecek. İşte Beşiktaş'ın gücü." Yengenin sosyal medyadaki bu paylaşımına Beşiktaşlılar'dan yorum ve beğeni yağdı.
NİLAY AVCI
Yengeniz sizi öpüyor
Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusco Tosic, yeni sezonda Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F formasıyla mücadele edecekken eşinin aklı Türkiye'de kaldı. Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, önceki gün şöyle dedi:
Etiketler: Jelena Karleusa , Beşiktaş , Türkiye
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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