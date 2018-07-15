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Yengeniz sizi öpüyor

Yengeniz sizi öpüyor

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusco Tosic, yeni sezonda Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F formasıyla mücadele edecekken eşinin aklı Türkiye'de kaldı. Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, önceki gün şöyle dedi:

"Türk sevenlerimi öpüyorum. Yengeniz sizi sonsuza dek sevecek. İşte Beşiktaş'ın gücü." Yengenin sosyal medyadaki bu paylaşımına lılar'dan yorum ve beğeni yağdı.


NİLAY AVCI

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