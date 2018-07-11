Eda Taşpınar'ın güneş yağlarını alanlar, plajdaki fotoğraflarıyla instagram'da hava atıyor. Ancak muzip bir vatandaş, önceki gün paylaşımıyla herkesi kahkahaya boğdu. Ayçiçek yağı şişesinin üzerine 'Eda Taşpınar' yazılı kağıt yapıştıran vatandaş, ikoncana ve onun yağlarını paylaşanlara esprili şekilde takıldı...
Sıcak espri
Etiketler: Eda Taşpınar
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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