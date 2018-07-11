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Sıcak espri

Sıcak espri
Eda Taşpınar'ın güneş yağlarını alanlar, plajdaki fotoğraflarıyla instagram'da hava atıyor. Ancak muzip bir vatandaş, önceki gün paylaşımıyla herkesi kahkahaya boğdu. Ayçiçek yağı şişesinin üzerine 'Eda Taşpınar' yazılı kağıt yapıştıran vatandaş, ikoncana ve onun yağlarını paylaşanlara esprili şekilde takıldı...

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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