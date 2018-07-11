Sıcak espri

güneş yağlarını alanlar, plajdaki fotoğraflarıyla instagram'da hava atıyor. Ancak muzip bir vatandaş, önceki gün paylaşımıyla herkesi kahkahaya boğduyazılı kağıt yapıştıran vatandaş, ikoncana ve onun yağlarını paylaşanlara esprili şekilde takıldı...