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Wimbledon şaşkınları



Dünyanın en önemli tenis turnuvası olan Wimbledon'da önceki gün oynanan Rumen Simone Halep ve Taylandlı rakibi Su-Wei Hsieh maçı, heyecanlı anlara sahne oldu. Maçı Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın yanı sıra Jude Law, Natalie Portman ve Bradley Cooper gibi Hollywood'un çok sayıda yıldızı izledi. Maça kendini kaptıran ünlülerin şekilden şekle girdiği anlar da objektiflere böyle yansıdı. Taylandlı Hsieh büyük bir sürprize imza atarak dünya sıralamasının bir numarasındaki rakibini eledi.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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