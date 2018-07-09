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Çantacı Justin

Çantacı Justin
Kanadalı pop yıldızı , ABD'nin şehrinde kız arkadaşı Hailey Baildwin'in bavullarını taşırken görüntülendi. 24 yaşındaki şarkıcı centilmence davranışlarıyla hayranlarının beğenisi kazandı. Bu arada onlarca milyon dolar kazanan ünlü şarkıcının sokağa kaldığı otelin eşantiyon terliğiyle çıkması da dikkatlerden kaçmadı.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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