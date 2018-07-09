Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, ABD'nin New York şehrinde kız arkadaşı Hailey Baildwin'in bavullarını taşırken görüntülendi. 24 yaşındaki şarkıcı centilmence davranışlarıyla hayranlarının beğenisi kazandı. Bu arada onlarca milyon dolar kazanan ünlü şarkıcının sokağa kaldığı otelin eşantiyon terliğiyle çıkması da dikkatlerden kaçmadı.
Çantacı Justin
Etiketler: Justin Bieber , New York
- 09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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