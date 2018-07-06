Mülteci star

19 yaşındaki Sudanlı manken Adut Akech, Güney Sudan'da bir mülteci kampında doğdu. 6 yaşındayken zorlu yolculuklar ailesi sonrasında Avustralya'ya iltica etmeyi başardı. İki yıl sonra Melbourne'de bir aile ziyaretine giderken onu yolda gören Chadwick's isimli ABD moda markasının bir yöneticisi onu keşfetti. 8 yaşındaki başladığı mankenlikte hızla tırmandı. Önceki gün ise CHanel'in defilesinin parlayan yıldızı oldu. Alman modacı Karl Lagerfeld, ise Chanel'in ilk siyahi mankeni olarak tüm dünyaya tanıttı.
YILDA 5 MİLYON EURO KAZANACAK
YILDA 5 MİLYON EURO KAZANACAK
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