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Moda dünyasının efsane markalarından , Sudan’lı ’i keşfetti...

Mülteci star
19 yaşındaki Sudanlı manken , 'da bir kampında doğdu. 6 yaşındayken zorlu yolculuklar ailesi sonrasında 'ya iltica etmeyi başardı. İki yıl sonra Melbourne'de bir aile ziyaretine giderken onu yolda gören Chadwick's isimli ABD moda markasının bir yöneticisi onu keşfetti. 8 yaşındaki başladığı mankenlikte hızla tırmandı. Önceki gün ise 'in defilesinin parlayan yıldızı oldu. Alman modacı , ise Chanel'in ilk siyahi mankeni olarak tüm dünyaya tanıttı.


YILDA 5 MİLYON EURO KAZANACAK
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