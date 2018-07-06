Gelin bohçasında Eda kremi

Eda Taşpınar'ın güneş kremleri yazın gelmesiyle kapışılmaya başladı. İkoncanın güneş kremleri gelin bohçalarına bile girdi. Önceki gün bir gelin, Taşpınar'ın kremlerini paylaşıp altına "Damat tarafı gelin bohçasına bronzlaştırıcı yağlarınızdan koymuş. Nasıl bir izlenim yarattıysam artık" notu düştü. Durumdan haberdar olan ikoncan da bunu instagram'da paylaşıp havasını attı.
Taşpınar, bronz ten denince akla ilk gelen isim oluyor.
Taşpınar, bronz ten denince akla ilk gelen isim oluyor.
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