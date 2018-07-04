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Organik Ceyda

Organik Ceyda
İşadamı aşkı Buğra Toplusoy uğruna oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, burada da boş durmadı. Ateş, Florida'daki evinin bahçesine organik sebze ekti. Önceki gün Ateş, bahçesinde toprakla uğraşırken aşkı da onu fotoğrafladı. Sinem Kobal, Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Selin Gökbakar gibi isimler de organik sebze yetiştiriyor.



İlişkinin başlarında kendisini istemeyen Toplusoy Ailesi'yle de arasını düzelten 'in 'la 5 yıllık aşkı adım adım evliliğe doğru gidiyor.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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