Hollywood yıldızı gibi

2017'de Forbes dergisinin ABD'de "Servetini Kendi Yapan En Zengin 50 Kadın" listesine 16'ıncı sıradan giren Eren Özmen, Hollywood starı gibi ilgi görüyor... Eren Özmen'in eşi Fatih Özmen'le birlikte büyüttüğü Sierra Nevada Corporation (SNC), NASA ile ortak çalışmalar yapan, dünya çapında bir havacılık şirketi.
BİR KÖPRÜ GÖREVİ
NASA'nın uzaya insan ve kargo taşıyacak olan ilk uzay aracı Dream Chaser'ı tasarlayan şirket SNC'nin başkanı olan Eren Özmen, Hollywood'un en başarılı isimlerinden Harrison Ford, John Travolta, Emma Stone'un yakın arkadaşı. Birçok Hollywood yapımcısının bilim kurgu projeleri için fikir aldığı isim olan Eren Özmen, "Uzay çok heyecan verici bir alan. Bu ilgimin uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Eşim Fatih, uzayın her zaman dünyaları ve kültürleri bir araya getiren bir köprü görevi gördüğünü düşünür. Gerek Fatih'in Ulusal Uzay Danışma Kurulu'na katılması gerekse Dream Chaser gibi projelerle önemli altyapı çalışmalarının geliştirilmesiyle canlı bir global uzay ekonomisi yaratılmasına fayda sağlayacak gerekli yasa, anlaşma ve politikaların inşa edilmesine katkıda bulunacağımızı umuyoruz" dedi.
TRJET ÇOK ÖZEL BIR PROJE
EREN Özmen, TRJet projesi hakkında da çok özel açıklamalar yaptı: Bizi heyecanlandıran bir proje TRJet. Bu projede Türkiye'nin ilk sivil hava aracını üretme hayali bizi mutlu ediyor. Proje Türk ekonomisini güçlendirmek ve Türk gençliğine ilham vermek için küresel bir yatırımı simgeliyor. Bölgesel uçaklar için uluslararası piyasada ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Daha önce onaylanmış Dornier 328 uçağını modernize ederek ve daha sonrasında da bu uçağın mevcut müşteri portföyüne odaklanarak Türkiye'nin uzun zamandır hayal ettiği yolcu uçağı üretme hedefine ulaşabileceğine inanıyoruz...
BİR KÖPRÜ GÖREVİ
NASA'nın uzaya insan ve kargo taşıyacak olan ilk uzay aracı Dream Chaser'ı tasarlayan şirket SNC'nin başkanı olan Eren Özmen, Hollywood'un en başarılı isimlerinden Harrison Ford, John Travolta, Emma Stone'un yakın arkadaşı. Birçok Hollywood yapımcısının bilim kurgu projeleri için fikir aldığı isim olan Eren Özmen, "Uzay çok heyecan verici bir alan. Bu ilgimin uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Eşim Fatih, uzayın her zaman dünyaları ve kültürleri bir araya getiren bir köprü görevi gördüğünü düşünür. Gerek Fatih'in Ulusal Uzay Danışma Kurulu'na katılması gerekse Dream Chaser gibi projelerle önemli altyapı çalışmalarının geliştirilmesiyle canlı bir global uzay ekonomisi yaratılmasına fayda sağlayacak gerekli yasa, anlaşma ve politikaların inşa edilmesine katkıda bulunacağımızı umuyoruz" dedi.
TRJET ÇOK ÖZEL BIR PROJE
EREN Özmen, TRJet projesi hakkında da çok özel açıklamalar yaptı: Bizi heyecanlandıran bir proje TRJet. Bu projede Türkiye'nin ilk sivil hava aracını üretme hayali bizi mutlu ediyor. Proje Türk ekonomisini güçlendirmek ve Türk gençliğine ilham vermek için küresel bir yatırımı simgeliyor. Bölgesel uçaklar için uluslararası piyasada ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Daha önce onaylanmış Dornier 328 uçağını modernize ederek ve daha sonrasında da bu uçağın mevcut müşteri portföyüne odaklanarak Türkiye'nin uzun zamandır hayal ettiği yolcu uçağı üretme hedefine ulaşabileceğine inanıyoruz...
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