Evli işadamı Ömer Dinçkök'ün 1 milyon liralık Porsche cip hediyesiyle aşka devam kararı alan Eylül Deniz Çolak, önceki gün soluğu Yunanistan'da aldı. 37 yaşındaki oyuncu, Simi Adası'nda geçirdiği keyifli anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çolak'ın kendisinden 34 yaş büyük yasak aşkı Dinçkök'ün ise yanında olup olmadığı merak konusu…
Eylül keyfi
Etiketler: Yunanistan , Ömer Dinçkök , eylül deniz çolak
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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