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Eylül keyfi

Eylül keyfi
Evli işadamı Ömer Dinçkök'ün 1 milyon liralık Porsche cip hediyesiyle aşka devam kararı alan Eylül Deniz Çolak, önceki gün soluğu 'da aldı. 37 yaşındaki oyuncu, Simi Adası'nda geçirdiği keyifli anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çolak'ın kendisinden 34 yaş büyük yasak aşkı Dinçkök'ün ise yanında olup olmadığı merak konusu…
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