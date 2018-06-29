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Bodrum Gülü
Sosyetik Dürüst, önceki gün Türkbükü'ndeki Eda Balık'ın plajında objektiflere yansıdı. İlerleyen yaşına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkaran Dürüst, bu görüntüsüyle de sosyetede kendisi için takılan 'Barbie' lakabının hakkını verdi.

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