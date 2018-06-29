Sosyetik Gül Dürüst, önceki gün Türkbükü'ndeki Eda Balık'ın plajında objektiflere yansıdı. İlerleyen yaşına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkaran Dürüst, bu görüntüsüyle de sosyetede kendisi için takılan 'Barbie' lakabının hakkını verdi.
Etiketler: Bodrum , gül , Gül Dürüst
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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