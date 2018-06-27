;
Yol Durumu
  1. Sözünü tuttu
  2. Villa olmadı cip verelim!

Ceceli aşkına

Önceki akşam Alanya’da konser veren , sevgi seline kapıldı. ‘Cecelist’ler, sanatçı için böyle kalp işareti yaptı

Ceceli aşkına
Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Mustafa Ceceli, önceki akşam 18. Alanya Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne aldı. Ceceli, Alanyalılar'a bir müzik ziyafeti yaşattı. Özellikle genç kızların ilgiyle izlediği ünlü sanatçı, sevilen şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Kendilerini 'Cecelist' olarak adlandıran sanatçının hayranları 'ye olan sevgilerini pankartlara yazarak gösterdi. İçlerinden biri de Ceceli ile düet yapmak için şarkıcıya pankartla çağrıda bulundu. Sahnenin önündeki genç kızlar da Mustafa Ceceli'ye elleriyle kalp işareti yaptı. Ceceli, hayranlarının ilgisine "Siz benim en kıymetlilerimsiniz" diyerek büyük alkış aldı.


Ceceli, şarkılarıyla sevenlerine müzik ziyafeti sundu.
Etiketler: ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ