Ceceli aşkına

Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Mustafa Ceceli, önceki akşam 18. Alanya Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne aldı. Ceceli, Alanyalılar'a bir müzik ziyafeti yaşattı. Özellikle genç kızların ilgiyle izlediği ünlü sanatçı, sevilen şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Kendilerini 'Cecelist' olarak adlandıran sanatçının hayranları Mustafa Ceceli'ye olan sevgilerini pankartlara yazarak gösterdi. İçlerinden biri de Ceceli ile düet yapmak için şarkıcıya pankartla çağrıda bulundu. Sahnenin önündeki genç kızlar da Mustafa Ceceli'ye elleriyle kalp işareti yaptı. Ceceli, hayranlarının ilgisine "Siz benim en kıymetlilerimsiniz" diyerek büyük alkış aldı.
Ceceli, şarkılarıyla sevenlerine müzik ziyafeti sundu.
Ceceli, şarkılarıyla sevenlerine müzik ziyafeti sundu.
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