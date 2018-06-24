İDO Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin aşkı 1 yılı doldurmadan bitti. Geçtiğimiz günlerde aşkının dekolteli paylaşımını kıskanan Tatlıses, önceki gün de Şefkatli ile takipleşmeyi bıraktı. İkili, aşk fotoğraflarını da sildi. 26 yaşındaki şarkıcı, dün instagram'daki açıklamasında "Yasemin'le ortak bir karar alıp ilişkiyi sonlandırdık" diyerek ayrılığı doğruladı.
Üzen ayrılık
Etiketler: İDO , yasemin şefkatli
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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