Büyük aşk yazar yaptı

Kendisinden 31 yaş büyük Levent Yüksel'le yaşadığı aşkla geçtiğimiz aylara damgasını vuran merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya, önceki akşam Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Bir kafede tek başına bilgisayarıyla uğraşan Özdemiroğlu, kitap yazdığını söyledi.
"Yaşadığımız her şeyin ruhumuzun olgunlaşması için olduğunu ve sevgiyi yücelttiğim bir roman yazıyorum" diyen 23 yaşındaki genç kız, "Yüksel'le biten ilişkisi Lidya'yı yazar yaptı" dedirtti.
Aralarında 31 yaş fark olan çift, geçtiğimiz aylarda ayrıldı.
Aydın HAMZA / Halil ÇİLİNGİR
"Yaşadığımız her şeyin ruhumuzun olgunlaşması için olduğunu ve sevgiyi yücelttiğim bir roman yazıyorum" diyen 23 yaşındaki genç kız, "Yüksel'le biten ilişkisi Lidya'yı yazar yaptı" dedirtti.
Aralarında 31 yaş fark olan çift, geçtiğimiz aylarda ayrıldı.
Aydın HAMZA / Halil ÇİLİNGİR
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