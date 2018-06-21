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kutlama

Sürpriz kutlama
Ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki akşam aşkı Can Tunalı'nın düzenlediği partiyle 34. yaşını kutladı. Karaköy Mana adlı mekan çıkışı objektife yansıyan Akalay, "En güzel hediye sevgi" dedi.

Halil ÇİLİNGİR
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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