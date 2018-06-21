Geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkan Berna Laçin, köpeği Tonton'u da yanına aldı. Artvin'de mısır yiyen oyuncunun bu keyfine minik köpeği de ortak olunca ortaya bu gülümseten kare çıktı.
Sevimli dostlar
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkan Berna Laçin, köpeği Tonton'u da yanına aldı. Artvin'de mısır yiyen oyuncunun bu keyfine minik köpeği de ortak olunca ortaya bu gülümseten kare çıktı.
Etiketler: Berna Laçin , Artvin , Hande Subaşı , Oktay Kaynarca , Karadeniz , hayvan , pet
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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