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Yol Durumu
  1. Garip ha'yat'
  2. Aşk tesadüfleri sever

Sevimli dostlar



Geçtiğimiz günlerde turuna çıkan , köpeği Tonton'u da yanına aldı. 'de mısır yiyen oyuncunun bu keyfine minik köpeği de ortak olunca ortaya bu gülümseten kare çıktı.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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