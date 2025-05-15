takvim-logo

Tiktok’da gördüğü görüntüyü denedi! Ölümden döndü

Hatay’da Tiktok’da gördüğü video üzerine heveslenerek çekici üzerinde bisiklet süren çocuğun yere düşerek yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Tiktok’da gördüğü görüntüyü denedi! Ölümden döndü

Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı.

Tiktok'da gördüğü görüntüyü denedi! Ölümden döndü

Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi. Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tiktok’da gördüğü görüntüyü çekici üzerinde deneyen çocuk ölümden döndü. (İHA)Tiktok’da gördüğü görüntüyü çekici üzerinde deneyen çocuk ölümden döndü. (İHA)

Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

12 yaşındaki Hikmet Yalçın. (İHA)12 yaşındaki Hikmet Yalçın. (İHA)

Tiktok'da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet yalçın "Tiktok'ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. Tiktok'ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanbettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN