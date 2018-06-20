Bonkörcan!

İşadamı Ozan Baran'la evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Süreyya Yalçın, tatil için geldiği Bodrum'da önceki gün para saçtı. Eşiyle Göltürkbükü'ndeki Çilek Beach Club'a giden Yalçın, mekanda bonkörlüğünü konuşturdu. Kulüpte sahne alan Arto'nun şarkılarıyla eğlenen ikocan, popçunun şerefine tanesi bin liralık 50 adet şampanya patlattı.
'YAKIŞIKLISIN ENIŞTE'
Art arda patlattığı şampanyalar için 50 bin lira harcayan Yalçın, yeni açılan sezona bereket getirdi. Ünlü çift, akşam da Türkbükü'ndeki Sess Club'ta eğlendi. Yalçın'ın etrafını çiçek satıcıları sardı. 2 buçuk yıllık evli çiftin üzerine gül yaprakları yağdıran satıcılar, bir yandan da "Süreyya Abla, gül döktük yollarına. Çok yakışıklısın enişte" diyerek ikiliye övgüler yağdırdı. Yalçın, satıcılara 500'er lira bahşiş vererek jest yaptı. 34 yaşındaki ikoncan, 2008'de vefat eden babası Faruk Yalçın'dan kalan 4 milyarlık servetiyle Türkiye'nin sayılı zenginleri arasında yer alıyor.
Her yaptığıyla olay olan ikoncan, Bodrum tatili için tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle de adından söz ettiriyor.
'YAKIŞIKLISIN ENIŞTE'
Art arda patlattığı şampanyalar için 50 bin lira harcayan Yalçın, yeni açılan sezona bereket getirdi. Ünlü çift, akşam da Türkbükü'ndeki Sess Club'ta eğlendi. Yalçın'ın etrafını çiçek satıcıları sardı. 2 buçuk yıllık evli çiftin üzerine gül yaprakları yağdıran satıcılar, bir yandan da "Süreyya Abla, gül döktük yollarına. Çok yakışıklısın enişte" diyerek ikiliye övgüler yağdırdı. Yalçın, satıcılara 500'er lira bahşiş vererek jest yaptı. 34 yaşındaki ikoncan, 2008'de vefat eden babası Faruk Yalçın'dan kalan 4 milyarlık servetiyle Türkiye'nin sayılı zenginleri arasında yer alıyor.
Her yaptığıyla olay olan ikoncan, Bodrum tatili için tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle de adından söz ettiriyor.
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