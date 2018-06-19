Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yine imajıyla olay yarattı. Sırp şarkıcı, önceki gün Avusturya konserinden dönerken uçakta çektiği selfie'yi instagram'da paylaştı. Jelena Karleusa'nın rasta yaptırdığı saçları dikkat çekerken güzel şarkıcıya özellikle Beşiktaş taraftarları övgüler yağdırdı.
Rastalı yenge
Etiketler: Jelena Karleusa , Beşiktaş , Avusturya
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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