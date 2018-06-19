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Rastalı yenge

Rastalı yenge
Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yine imajıyla olay yarattı. Sırp şarkıcı, önceki gün Avusturya konserinden dönerken uçakta çektiği selfie'yi instagram'da paylaştı. 'nın rasta yaptırdığı saçları dikkat çekerken güzel şarkıcıya özellikle taraftarları övgüler yağdırdı.

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