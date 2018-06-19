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Merve annesinin bitanesi

Merve annesinin bitanesi
Hayvan dostu Merve Özbey, şehir dışı konserinden döner dönmez, köpeğiyle hasret giderdi. Özbey, önceki gece kendisini kapıda karşılayan köpeğine sarılıp uyudu. Bu kare, son günlerde hayvanlara karşı yapılan işkencelere bir tepki niteliğindeydi…
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