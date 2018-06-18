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Baklavasız poz

Baklavasız poz
Karın kaslarıyla geçtiğimiz yaza damga vuran Irmak Ünal'ın eski günlerinden eser yok. 41 yaşındaki 2 çocuk annesi oyuncu, geçtiğimiz günlerde bikinili verdiği pozu kilo aldığı için eleştirilince sorunu kökten çözdü. Ünlü oyuncu, dün mayosuyla çektirdiği fotoğrafını paylaşıp karnını gizledi. Oyuncunun takipçileri ise "Baklavalar nerede Irmak?" diye sormadan edemedi.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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