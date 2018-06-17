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de bayram

Sahnede bayram
Serkan , bayram coşkusunu önceki akşam Bodrum Sahne İstanbul'da hayranlarıyla yaşadı. Şarkılarıyla tatilcilere müzik ziyafeti sunan Kaya, "Bazen 3-4 sene tatil yapasım geliyor; ancak biz bu meslekten ve sizlerden kopamayız. İnşallah bir ömür boyu birlikte oluruz" diyerek de alkışları topladı.
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