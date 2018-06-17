Pijamalı Aleyna

Dünya starı olmak için canla başla çalışan genç popçu Aleyna Tilki, gelenek ve göreneklerimizi de ihmal etmiyor. 18 yaşındaki şarkıcı, dün annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça'yla dedesini ziyaret edip elini öptü.
Tilki, bayramda da rahatlığından ödün vermedi. Sık sık alışveriş merkezlerinde pijamalarıyla objektiflere yansıyan popçu, bayramlık yerine pişmiş yumurta desenli pijamalar giyip kendine has tarzını konuşturdu.
Tilki, bayramda da rahatlığından ödün vermedi. Sık sık alışveriş merkezlerinde pijamalarıyla objektiflere yansıyan popçu, bayramlık yerine pişmiş yumurta desenli pijamalar giyip kendine has tarzını konuşturdu.
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