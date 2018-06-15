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ı Ece oldu

Şansı Ece oldu
Sevilen popçu Ece Seçkin, minik bir kedinin hayatını kurtardı. Önceki gün aracıyla seyir halindeyken yol kenarında yavru bir kedi gören Seçkin, hemen aracını kenara çekti. Kediyi ezilmekten son anda kurtaran popçu, "Onun da benim de şanslı günümüzmüş" diyerek sevimli hayvana 'Şans' adını verdi.

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