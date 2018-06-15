Başarılı popçu Çağla, şu sıralar 'Saz mı Caz mı?' adlı şarkısının heyecanını yaşıyor. Güzel şarkıcı, yeni parçasını 11 Haziran'da müzikseverlerin beğenisine sunacak. Daha önce Gülşen'in söylediği parçayı kendine özgü yorumuyla seslendiren popçu, önceki gün şarkıyı Serdar Börcan yönetmenliğinde kliplendirdi.
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.