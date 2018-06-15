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'dan ‘ mı?’

Çağladan ‘Saz mı caz mı?’
Başarılı popçu Çağla, şu sıralar 'Saz mı Caz mı?' adlı şarkısının heyecanını yaşıyor. Güzel şarkıcı, yeni parçasını 11 Haziran'da müzikseverlerin beğenisine sunacak. Daha önce Gülşen'in söylediği parçayı kendine özgü yorumuyla seslendiren popçu, önceki gün şarkıyı Serdar Börcan yönetmenliğinde kliplendirdi.
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