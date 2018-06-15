Bayram tadında haber

Yüzü gibi gönlü de güzel olan oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Mübarek Ramazan ayı boyunca yoksul ailelere yardım eden Özçelik ve ekibi, önceki gün de Suriye'de 100 aileye 500 kişilik iftar yemeği verdi.
Bayramı buruk bir şekilde karşılayan Suriyeli ailelere gıda yardımında bulunan Umuda Koşanlar Derneği, Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ı da unutmadı. Dernek, açlıkla mücadele eden Sudanlı çocukların karınlarını doyurup onlara bayramlık hediye etti. Özçelik ve ekibi yardıma muhtaçların Ramazan Bayramı'nı unutulmaz kılarak, takdir topladı.
SURİYE'DE İFTAR
SUDAN'DA BAYRAMLIK
Sudanlı çocuklar, bayramlıkları içinde neşeli pozlar verdi.
Bayramı buruk bir şekilde karşılayan Suriyeli ailelere gıda yardımında bulunan Umuda Koşanlar Derneği, Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ı da unutmadı. Dernek, açlıkla mücadele eden Sudanlı çocukların karınlarını doyurup onlara bayramlık hediye etti. Özçelik ve ekibi yardıma muhtaçların Ramazan Bayramı'nı unutulmaz kılarak, takdir topladı.
SURİYE'DE İFTAR
SUDAN'DA BAYRAMLIK
Sudanlı çocuklar, bayramlıkları içinde neşeli pozlar verdi.
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