Devam pozu

Merhum sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar'la müzisyen Alper Kömürcü'nün ayrılığı kısa sürdü. Mart'ta ayrılan ikiliden Açar, önceki gün barıştıklarını ilan etti. İpek Hanım, kızı Aslı Gönül'ün mezuniyetinde Kömürcü ile pozunu paylaştı. İpek Açar'ın parmağındaki tektaş yüzük çiftin aşklarına ikinci bir şans verdiğini gözler önüne serdi.
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Etiketler: ipek açar , Alper Kömürcü
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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