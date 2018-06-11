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Piştiye ramak kala

Piştiye ramak kala
İki yıllık evliliklerini 2016'da bitiren Gamze Topuz'la Ümit Kantarcılar, önceki gün İstinyePark'ta piştinin eşiğinden döndü. Topuz, aşkı Tümer Metin'le alışveriş yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu. Ünlü oyuncudan dakikalar sonra da eski eşi, bir arkadaşıyla 'de görüntülendi.



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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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