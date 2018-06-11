İki yıllık evliliklerini 2016'da bitiren Gamze Topuz'la Ümit Kantarcılar, önceki gün İstinyePark'ta piştinin eşiğinden döndü. Topuz, aşkı Tümer Metin'le alışveriş yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu. Ünlü oyuncudan dakikalar sonra da eski eşi, bir arkadaşıyla AVM'de görüntülendi.
Piştiye ramak kala
Etiketler: Gamze Topuz , Tümer Metin , AVM
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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