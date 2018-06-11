Kralsın George!

Geçtiğimiz gün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 92. yaş günü resmi törenle kutlandı. Kraliçe'nin yanı sıra Sussex Dükü ile Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle, Cambridge Dükü ile Düşesi Prens William ve Kate Middleton ve Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri Buckingham Sarayı'nın balkonunda töreni izledi. Törenin en doğal ve sevimli anlarının kahramanları ise Kraliyet Ailesi'nin çocukları oldu. Özellikle Kate Middleton ile Prens William'ın oğulları George, neşeli halleriyle "Törende en kral şekilde o eğlendi" dedirtti.
Prens William, yaramazlık yapan oğlu George'a böyle sert bakışlar attı.
Prens William, yaramazlık yapan oğlu George'a böyle sert bakışlar attı.
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