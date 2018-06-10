Yıldız futbolcu Burak Yılmaz ile şiddet uyguladığı iddiasıyla kendisini mahkemeye veren eşi İstem Yılmaz'ın yolları ayrıldı. İki çocuk annesi İstem Yılmaz, 2014 yılında evlendiği Burak Yılmaz'dan boşanmak için Bakırköy Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Ayrıca kendisine 12 milyon lira tazminat ödenmesine karar verilmesini istedi. Trabzonspor'da top koşturan Yılmaz da kızları Nazlı ve Derin'in velayetini almak için karşı atağa geçti. Ama yaklaşık iki yıldır süren dava sonuçlandı. Hakim, 4 yıllık evli çifti boşadı. 12 milyon lira tazminat ve aylık 65 bin lira nafaka talep eden İstem Yılmaz'ı, kısmen haklı buldu. Ve Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 1 milyon 300 bin lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca mahkeme çocuklar için toplam 11 bin lira iştirak nafakası ödenmesini karara bağladı.
Eşini 'burak'tı
Trabzonsporlu Burak Yılmaz, 2014’te evlendiği eşi İstem Yılmaz’dan boşandı. Hakim, milli futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar verdi
Etiketler: Burak Yılmaz , istem yılmaz
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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