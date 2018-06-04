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Set arası kahve

Set arası kahve
Oyuncular , Büşra Çam ve Özlem Maden önceki gün İstMarina AVM'de objektiflere yansıdı. Dizi ve tiyatro oyunu nedeniyle yoğun bir tempoya sahip olduklarını söyleyen oyuncular, "Set arasını fırsat bilip kahve keyfi yapmaya geldik" dedi. Objektiflere poz veren oyuncular, ardından çekim için sete döndü.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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