Oyuncular Ceyhun Fersoy, Büşra Çam ve Özlem Maden önceki gün İstMarina AVM'de objektiflere yansıdı. Dizi ve tiyatro oyunu nedeniyle yoğun bir tempoya sahip olduklarını söyleyen oyuncular, "Set arasını fırsat bilip kahve keyfi yapmaya geldik" dedi. Objektiflere poz veren oyuncular, ardından çekim için sete döndü.
Set arası kahve
Etiketler: Ceyhun Fersoy , Özlem Maden , AVM
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.