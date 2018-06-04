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Etkili kadın

Vogue dergisi 2018’in en etkili 25 kadınını açıkladı. Yılın düğününün sahibi bu listeye de girerek , Dumbarton Kontesi ve Kilkeel Baronesi unvanlarının yanına “Etkili Kadın” apoletini de kattı

Etkili kadın
Dünyaca ünlü Vogue dergisinin "2018 Vogue 25" listesinde İngiltere'nin en etkili 25 kadınına yer verildi. Yeni da listede yer alarak unvanlarına bir yenisini ekledi. Listeye ayrıca 'nin insan hakları avukatı eşi , moda tasarımcısı Stella McCartney ve kitaplarının yazarı J.K. Rowling de girdi. Listenin en yaşlısı, geçen yıl İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin ilk kadın başkanı olan 73 yaşındaki Breanda Hale oldu. Model Edie Campbell, Adwoa Aboah ve şarkıcı dışında sahne ve podyumlardan başka ismin listede olmaması dikkat çekti. Listenin diğer dikkat çeken isimleri arasında Social Chain kurucu ortağı Hannah Anderson ve şef operasyon yöneticisi Collette Roche yer aldı. Royal Courte Tiyatrosu sanat yönetmeni Vicky Featherstone, Tate Modern Müzesi yöneticisi Maria Balshaw ve Serpentine Galerileri CEO'su Yana Peel'in sanat dünyasından listeye girmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Listenin sürpriz ismi ise güzellik mucidi unvanıyla 25 isim arasına girmeyi başaran Sue Youcef Nabi oldu.


​MEGHAN 'IN ARTIK ŞATOSU DA VAR
İngiliz Prensi Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ABD'li oyuncu Meghan Markle, düğün sonrası tam bir hediye yağmuruna tutuldu. Yasak olduğu için hayranlarından gelen 7 milyon poundluk hediyelerin hepsini geri gönderen Meghan'a resmi olarak takılan elmas takıların değeri ise 1 milyon poundu (6,2 milyon TL) geçmişti. Meghan ve Harry çifti son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in şahsi hediyesi olarak York Cottage isimli şatonun sahibi oldu.


EDİE CAMPBELL


DUA LİPA


​COLETTE ROCHE
53 yaşındaki Colette Roche, Manchester United'ı dünyanın en önemli markalarından biri haline getirmesiyle tanınıyor.


​AMAL CLOONEY
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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