Etkili kadın

Dünyaca ünlü Vogue dergisinin "2018 Vogue 25" listesinde İngiltere'nin en etkili 25 kadınına yer verildi. Yeni Sussex Düşesi Meghan Markle da listede yer alarak unvanlarına bir yenisini ekledi. Listeye ayrıca George Clooney'nin insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, moda tasarımcısı Stella McCartney ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling de girdi. Listenin en yaşlısı, geçen yıl İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin ilk kadın başkanı olan 73 yaşındaki Breanda Hale oldu. Model Edie Campbell, Adwoa Aboah ve şarkıcı Dua Lipa dışında sahne ve podyumlardan başka ismin listede olmaması dikkat çekti. Listenin diğer dikkat çeken isimleri arasında Social Chain kurucu ortağı Hannah Anderson ve Manchester United şef operasyon yöneticisi Collette Roche yer aldı. Royal Courte Tiyatrosu sanat yönetmeni Vicky Featherstone, Tate Modern Müzesi yöneticisi Maria Balshaw ve Serpentine Galerileri CEO'su Yana Peel'in sanat dünyasından listeye girmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Listenin sürpriz ismi ise güzellik mucidi unvanıyla 25 isim arasına girmeyi başaran Sue Youcef Nabi oldu.
MEGHAN 'IN ARTIK ŞATOSU DA VAR
İngiliz Prensi Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ABD'li oyuncu Meghan Markle, düğün sonrası tam bir hediye yağmuruna tutuldu. Yasak olduğu için hayranlarından gelen 7 milyon poundluk hediyelerin hepsini geri gönderen Meghan'a resmi olarak takılan elmas takıların değeri ise 1 milyon poundu (6,2 milyon TL) geçmişti. Meghan ve Harry çifti son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in şahsi hediyesi olarak York Cottage isimli şatonun sahibi oldu.
EDİE CAMPBELL
DUA LİPA
COLETTE ROCHE
53 yaşındaki Colette Roche, Manchester United'ı dünyanın en önemli markalarından biri haline getirmesiyle tanınıyor.
AMAL CLOONEY
MEGHAN 'IN ARTIK ŞATOSU DA VAR
İngiliz Prensi Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ABD'li oyuncu Meghan Markle, düğün sonrası tam bir hediye yağmuruna tutuldu. Yasak olduğu için hayranlarından gelen 7 milyon poundluk hediyelerin hepsini geri gönderen Meghan'a resmi olarak takılan elmas takıların değeri ise 1 milyon poundu (6,2 milyon TL) geçmişti. Meghan ve Harry çifti son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in şahsi hediyesi olarak York Cottage isimli şatonun sahibi oldu.
EDİE CAMPBELL
DUA LİPA
COLETTE ROCHE
53 yaşındaki Colette Roche, Manchester United'ı dünyanın en önemli markalarından biri haline getirmesiyle tanınıyor.
AMAL CLOONEY
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