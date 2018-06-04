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ABD’de kampa girdi

ABD’de kampa girdi
ATV'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'ye geçtiğimiz günlerde veda eden Işıl Yücesoy, soluğu ABD'deki kızının yanında aldı. Kızı Meneviş Cılızoğlu'yla Miami'de stres atan usta oyuncu, burada enerji depolayarak yeni sezona hazırlanıyor.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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