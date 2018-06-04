ABD’de kampa girdi

ATV'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'ye geçtiğimiz günlerde veda eden Işıl Yücesoy, soluğu ABD'deki kızının yanında aldı. Kızı Meneviş Cılızoğlu'yla Miami'de stres atan usta oyuncu, burada enerji depolayarak yeni sezona hazırlanıyor.