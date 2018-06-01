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İMSAKİYE RAMAZAN
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  2. Kara kedi

yapacak

Kebap yapacak
'One You Love' şarkısıyla müzik listelerini altüst eden ABD'li şarkıcı Ivy Layne, bu yaz Bodrum ve Antalya'da konserler verecek. Daha önce tatil için birçok kez 'ye gelen şarkıcının en sevdiği lezzet de Türk kebabı.
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