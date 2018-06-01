'Engin'lere sığmadı

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in rol aldığı Kara Para Aşk fırtınası, tüm dünyada esiyor. 2014/2015'te atv'de ekrana gelen dizi, bugüne kadar 107 ülkede yayınlandı ve son yıllarda ihracat rekorları kırdı. İlk bölümüyle geçtiğimiz akşam İspanya'nın önde gelen televizyon kanalı Nova'da yayınlanan dizi, aldığı yüksek reytinglerle başarısını bir kez daha ortaya koydu. 'Amor de contrabando' ismiyle İspanyol televizyon izleyicisiyle buluşan Kara Para Aşk, 28 Mayıs'ta yayınlanan ilk bölümüyle yüzde 4,7 share elde ederek yayınlandığı kanalı gün birincisi yaptı. Bu arada geçtiğimiz gün Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin de Kara Para Aşk izlediği görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.
DOSTLUĞUN SİMGESİ
9 Haziran'da ülkeye gideceği konuşulan Engin Akyürek, burada kan bağışı kampanyasına destek olacak. Akyürek'in ülkeye gidişi şerefine hazırlanan afişlerde ise Türkiye ile Brezilya arasındaki dostluk işte böyle simgelendi.
YILDIZLARLA YARIŞIYOR
İspanya'dan Arjantin'e Brezilya'dan Şili'ye kadar birçok ülkede reyting rekorları kıran Kara Para Aşk'ın başarısında başroldeki Engin Akyürek'in payı büyük. Şöhreti Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya uzanan Akyürek, hayran kitlesinin fazlalığıyla dünyaca ünlü yıldızlarla yarışıyor...
YAYINLANDIĞI HER ÜLKEDE MANŞETLERDE
Büyüküstün ile Akyürek'in rol aldığı Kara Para Aşk, 2014 ile 2015 yılları arasında atv'de ekrana gelmişti.
DOSTLUĞUN SİMGESİ
9 Haziran'da ülkeye gideceği konuşulan Engin Akyürek, burada kan bağışı kampanyasına destek olacak. Akyürek'in ülkeye gidişi şerefine hazırlanan afişlerde ise Türkiye ile Brezilya arasındaki dostluk işte böyle simgelendi.
YILDIZLARLA YARIŞIYOR
İspanya'dan Arjantin'e Brezilya'dan Şili'ye kadar birçok ülkede reyting rekorları kıran Kara Para Aşk'ın başarısında başroldeki Engin Akyürek'in payı büyük. Şöhreti Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya uzanan Akyürek, hayran kitlesinin fazlalığıyla dünyaca ünlü yıldızlarla yarışıyor...
YAYINLANDIĞI HER ÜLKEDE MANŞETLERDE
Büyüküstün ile Akyürek'in rol aldığı Kara Para Aşk, 2014 ile 2015 yılları arasında atv'de ekrana gelmişti.
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