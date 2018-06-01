;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Küçük 'Para'ns
  2. 54 yaşında hamile

Bedeniyle barıştı!

Bedeniyle barıştı!
Tam 23 kez şampiyonu olan dünyaca ünlü tenisçi , kendisi gibi tenisçi olan "ince, uzun ve güzel" kız kardeşi Venus Williams'la birlikte yetişme döneminde nasıl mücadele verdiğini anlattı. 36 yaşındaki ABD'li tenisçi artık bedenini olduğu gibi kabullendiğini ve onun silahı olduğunu söyledi. Williams, "Venus'ten farklıydım. O ince, uzun ve güzeldi. Bense güçlü ve kaslıydım" dedi.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ