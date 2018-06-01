Tam 23 kez Grand Slam şampiyonu olan dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, kendisi gibi tenisçi olan "ince, uzun ve güzel" kız kardeşi Venus Williams'la birlikte yetişme döneminde nasıl mücadele verdiğini anlattı. 36 yaşındaki ABD'li tenisçi artık bedenini olduğu gibi kabullendiğini ve onun silahı olduğunu söyledi. Williams, "Venus'ten farklıydım. O ince, uzun ve güzeldi. Bense güçlü ve kaslıydım" dedi.
Bedeniyle barıştı!
Etiketler: Grand Slam , Serena Williams
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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