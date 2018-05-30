Sevgiliyle girilmez!

Yaklaşan Dünya Kupası öncesi birçok takımı heyecan sardı. 14 Haziran'da başlayacak maçlar öncesinde Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw, futbolcularına ilginç yasaklar getirmişti. Konaklayacakları otelden en fazla 1 saatliğine ayrılabilecek yıldızların eşleri ve sevgililerinin de Rusya'ya girişi yasak olacak! Löw tarafından alınan karara göre Almanya Milli Takım kadrosunda yer alan Mesut Özil ile İlkay Gündoğan da aşklarından uzak kalacak. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Gündoğan'ın 2016 Ukrayna Güzeli aşkı Catherine Ramos, yaklaşık 1 ay boyunca Rusya'ya adım atmayacak. Bu arada Mesut Özil aşkıyla şöhretine şöhret katan Gülşe, reklam ve dizi projelerinden sonra gözünü sinemaya dikti. amine, prenses oluyor Başrolünü Tolgahan Sayışman'la paylaştığı 'Asla Vazgeçmem' dizisinde oyunculuğuyla eleştirilen tescilli güzel, sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Gülşe, 'Bir Türk Masalı' isimli sinema filmi için kamera karşısına geçecek. Kariyerinde ilk kez sinema filminde rol alacak olan tescilli güzel, bir prensesi canlandıracak. Filmde Amine Gülşe'ye Cemal Hünal, Burak Sergen ve Toprak Sergen gibi başarılı isimler eşlik edecek.
CATHERINE RAMOS
AMİNE GÜLŞE
CATHERINE RAMOS
AMİNE GÜLŞE
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