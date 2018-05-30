Arınma zamanı

Güzel oyuncu Gül Gölge, yaz için hazırlıklara başladı. Mart ayında 11 yıllık eşi Murat Saygı'dan boşanan Gölge, önceki gün Almanya'daki bir klinikte 1 haftalık detoks kampına girdi. Şehrin karmaşasından uzakta doğayla iç içe olan sunucu; detoks, yoga ve sporla bedenen ve ruhen arındı. Gölge, detoks kampından da birbirinden renkli paylaşımlara imza attı.
Ünlü sunucu, yürüyüş sonrası parmağına konan minik bir serçeyle selfie yaptı.
Ünlü sunucu, yürüyüş sonrası parmağına konan minik bir serçeyle selfie yaptı.
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