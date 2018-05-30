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Arınma zamanı

Arınma zamanı
Güzel oyuncu Gül Gölge, yaz için hazırlıklara başladı. Mart ayında 11 yıllık eşi Murat Saygı'dan boşanan Gölge, önceki gün Almanya'daki bir klinikte 1 haftalık detoks kampına girdi. Şehrin karmaşasından uzakta doğayla iç içe olan sunucu; detoks, yoga ve sporla bedenen ve ruhen arındı. Gölge, ndan da birbirinden renkli paylaşımlara imza attı.



Ünlü sunucu, yürüyüş sonrası parmağına konan minik bir serçeyle selfie yaptı.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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