Antalya yolcusu

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önceki gün
Nişantaşı'ndaydı.
Gazetecilerle
ayaküstü sohbet
eden Ataizi, eski eşi Benjamin Harvey
ve oğulları Leon
ile Antalya
'ya
gideceklerini söyledi.
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