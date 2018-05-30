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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
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yolcusu

Antalya yolcusu
Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ataizi, eski eşi Benjamin Harvey ve oğulları Leon ile 'ya gideceklerini söyledi.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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