Sevginin doğal hali

sıralar doğup büyüdüğüailesinin yanında olankeyfine diyecek yok. Güzel oyuncu,olan kızı Lara ile önceki gün göle girdi.ile kızı gölde eğlenceli dakikalar yaşarken ünlü oyuncununde bu anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Ünlü oyuncununnotuyla paylaştığı bu kare binlerce beğeni aldı.Uzerli, 4 yaşındaki kızı göle girerken ona böyle göz kulak oldu.