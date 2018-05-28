Sevginin doğal hali

Şu sıralar doğup büyüdüğü Almanya'daki ailesinin yanında olan Meryem Uzerli'nin keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, eski aşkı Can Ateş'ten olan kızı Lara ile önceki gün göle girdi.
Anne ile kızı gölde eğlenceli dakikalar yaşarken ünlü oyuncunun babası Hüseyin Uzerli de bu anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Ünlü oyuncunun 'doğaseverler' notuyla paylaştığı bu kare binlerce beğeni aldı.
Uzerli, 4 yaşındaki kızı göle girerken ona böyle göz kulak oldu.
Anne ile kızı gölde eğlenceli dakikalar yaşarken ünlü oyuncunun babası Hüseyin Uzerli de bu anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Ünlü oyuncunun 'doğaseverler' notuyla paylaştığı bu kare binlerce beğeni aldı.
Uzerli, 4 yaşındaki kızı göle girerken ona böyle göz kulak oldu.
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