Hayatını anlatan filmi 'Selfi' ile gişede hüsrana uğrayan Hülya Avşar, Ayvalık'ta moral depoluyor. Sporu yaşam tarzı haline getirerek kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 54 yaşındaki sanatçı, önceki gün bisiklete bindi. Avşar Kızı, bisiklete bindiği anları instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.
Bisiklet style
Etiketler: Hülya Avşar , bisiklet , Selfie , Selfi
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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