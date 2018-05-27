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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Bengü'yü telaş sardı
  2. Tatil arkadaşı

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Bisiklet style
Hayatını anlatan filmi 'Selfi' ile gişede hüsrana uğrayan Hülya Avşar, Ayvalık'ta moral depoluyor. Sporu yaşam tarzı haline getirerek kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 54 yaşındaki sanatçı, önceki gün e bindi. Avşar Kızı, bisiklete bindiği anları instagram'da paylaşmayı da ihmal etmedi.

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