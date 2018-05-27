;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Lezzet elçisi
  2. Phuket güzeli

2 yaş sendromu

2 yaş sendromu
Oğlu Kerem'in doğumuyla oyunculuğa ara veren Zeynep Beşerler, her annenin kaderini yaşıyor. Ünlü oyuncu, 'in kendisiyle inatlaşmasını paylaştığı bu karenin altına düştüğü "2 yaş sendromu diye bir şey var. Ama bizim çocukta yok" sözleriyle ti'ye aldı.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ