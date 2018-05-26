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Mizahi çift

Mizahi çift
Güzel oyuncu Begüm Kütük ile karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu, sosyal medyada yine aşklarını gözler önüne serdi. 37 yaşındaki Kütük, ilkokulda çektirdiği fotoğrafı önceki gün instagram'da paylaştı. 'ün bu paylaşımına 8 yıllık eşinden "Ben bunu görsem aşık olurum" diye yorum geldi.

Ünlü çift bu halleriyle magazin dünyasının yürümeyen evliliklerine de hem örnek oldu hem de aşklarıyla takipçilerini bir kez daha kıskandırdı.





Begüm Kütük ile eşi 'nun aşkı yüzleri gülümsetiyor.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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