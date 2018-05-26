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Annelik sakatlığı

, önceki gün ’nde objektiflere yansıdı. Mutfak alışverişi yapan oyuncu, kolundaki bandajla dikkat çekti. Sayan, “Çocukları kaldırıp indirmekten bileğimi biraz incittim” dedi.

Annelik sakatlığı
Oyuncu Başak Sayan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Mutfak alışverişi yapan oyuncu, kolundaki bandajla dikkat çekti. Sayan, "Çocukları kaldırıp indirmekten bileğimi biraz incittim" dedi.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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