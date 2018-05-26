Oyuncu Başak Sayan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Mutfak alışverişi yapan oyuncu, kolundaki bandajla dikkat çekti. Sayan, "Çocukları kaldırıp indirmekten bileğimi biraz incittim" dedi.
Annelik sakatlığı
Oyuncu Başak Sayan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Mutfak alışverişi yapan oyuncu, kolundaki bandajla dikkat çekti. Sayan, “Çocukları kaldırıp indirmekten bileğimi biraz incittim” dedi.
Etiketler: Oyuncu Başak Sayan , Zorlu Alışveriş Merkezi
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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