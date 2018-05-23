Hayran jesti

Edis, önceki gün hayranlarının sürpriziyle duygulandı. Şarkıcının sevenleri, popçu adına sokak hayvanlarına yardım kampanyası başlattı.
Kedi ve köpeklere mama veren Edis'in sevenleri kapların üzerine "Edis Görgülü adına sokak hayvanlarına hediye" yazdı. Popçu, instagram'da hayranlarına teşekkür etti.
Kedi ve köpeklere mama veren Edis'in sevenleri kapların üzerine "Edis Görgülü adına sokak hayvanlarına hediye" yazdı. Popçu, instagram'da hayranlarına teşekkür etti.
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