Güzel oyuncu Dilan Deniz Çiçek'in geçtiğimiz günlerde gittiği Cannes'daki gövde gösterisi sürüyor. Katıldığı davetlerde şıklığını gözler önüne seren güzel oyuncu, önceki akşamki bir etkinlikte de bu kuralını bozmadı. 23 yaşındaki oyuncu, transparan elbisesiyle gecede adından söz ettirdi.
Turkish delight
Etiketler: dilan deniz çiçek , Cannes
- 22 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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