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İMSAKİYE RAMAZAN
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Anlamlı bakış

Anlamlı bakış
Oyuncu ile işadamı eşi , önceki gün verdikleri bu pozla düşman çatlattı. 4 yıldır evli olan ikiliden Güntay, eşinin kendisine aşk dolu bakışlar attığı anı fotoğrafladı. Karahan da bu kareye "Ben sana hep bakarım" notu düştü.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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