Oyuncu Pelin Karahan ile işadamı eşi Bedri Güntay, önceki gün verdikleri bu pozla düşman çatlattı. 4 yıldır evli olan ikiliden Güntay, eşinin kendisine aşk dolu bakışlar attığı anı fotoğrafladı. Karahan da bu kareye "Ben sana hep bakarım" notu düştü.
Anlamlı bakış
Etiketler: pelin karahan , bedri güntay
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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