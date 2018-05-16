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Evlilik işi nasip kısmet

Evlilik işi nasip kısmet
CNR Holding ve OTİAD, EXPO'da yapacağı gelinlik ve damatlık 'Fashionist'ın tanıtımını 'la yaptı. Önceki gün tanıtıma katılan 35 yaşındaki manken, "Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?" sorusuna şöyle dedi:
"kısmet işi bunlar. Doğru zamanda hayırlı bir kısmet çıkarsa hep beraber halay çekeriz." Ulusoy, dalga konusu olan ayak parmakları için de "Kendimle barışığım" dedi.

Aydın HAMZA
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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