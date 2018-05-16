Evlilik işi nasip kısmet

CNR Holding ve OTİAD, CNR EXPO'da yapacağı gelinlik ve damatlık Fuarı 'Fashionist'ın tanıtımını Özge Ulusoy'la yaptı. Önceki gün tanıtıma katılan 35 yaşındaki manken, "Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?" sorusuna şöyle dedi:
"kısmet işi bunlar. Doğru zamanda hayırlı bir kısmet çıkarsa hep beraber halay çekeriz." Ulusoy, dalga konusu olan ayak parmakları için de "Kendimle barışığım" dedi.
Aydın HAMZA
"kısmet işi bunlar. Doğru zamanda hayırlı bir kısmet çıkarsa hep beraber halay çekeriz." Ulusoy, dalga konusu olan ayak parmakları için de "Kendimle barışığım" dedi.
Aydın HAMZA
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