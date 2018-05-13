Komşu’da para basacak

Adını taşıyan güneş yağlarıyla ticarete atılan Eda Taşpınar'dan yeni hamle... Deniz gözlüğü ve at kılı fırçası gibi ürünlerini de Türkiye dışında Yunanistan'da da satan ikoncan, moda sektörüne giriyor.
Eda Taşpınar, şimdi de tasarladığı kaftan koleksiyonunu Mikonos'taki Principote Panormos adlı butikte satacak. İkoncan, Komşu'da hem tatil yapıp hem de para basacak.
Geçtiğimiz yazı Mikonos'ta geçiren ikoncan, bu yaz Komşu'da ticaret işini genişletiyor.
Eda Taşpınar, şimdi de tasarladığı kaftan koleksiyonunu Mikonos'taki Principote Panormos adlı butikte satacak. İkoncan, Komşu'da hem tatil yapıp hem de para basacak.
Geçtiğimiz yazı Mikonos'ta geçiren ikoncan, bu yaz Komşu'da ticaret işini genişletiyor.
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