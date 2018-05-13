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’da para basacak

Komşu’da para basacak
Adını taşıyan güneş yağlarıyla e atılan Eda Taşpınar'dan yeni hamle... Deniz gözlüğü ve at kılı fırçası gibi ürünlerini de dışında Yunanistan'da da satan ikoncan, moda sektörüne giriyor.
Eda Taşpınar, şimdi de tasarladığı kaftan koleksiyonunu Mikonos'taki Principote Panormos adlı butikte satacak. İkoncan, Komşu'da hem tatil yapıp hem de para basacak.



Geçtiğimiz yazı Mikonos'ta geçiren ikoncan, bu yaz 'da ticaret işini genişletiyor.
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