İkinci yarı neşeli

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans daha verip "Aşka devam" diyen Gamze Topuz ile Tümer Metin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Birbirlerine aşk bakışları atan ve ellerini bir an olsun ayırmayan ünlü çiftin bu halleri, "Beraberliğin ikinci yarısı Topuz ile Metin'e yaradı" yorumları yaptırdı.