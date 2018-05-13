Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans daha verip "Aşka devam" diyen Gamze Topuz ile Tümer Metin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Birbirlerine aşk bakışları atan ve ellerini bir an olsun ayırmayan ünlü çiftin bu halleri, "Beraberliğin ikinci yarısı Topuz ile Metin'e yaradı" yorumları yaptırdı.
İkinci yarı neşeli
Etiketler: Gamze Topuz , Tümer Metin
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.