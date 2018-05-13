;
Yol Durumu
  1. Ser verip sır vermedi
  2. Eşine konuk olacak

İkinci yarı neşeli

İkinci yarı neşeli
Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans daha verip "Aşka devam" diyen Gamze Topuz ile Tümer Metin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Birbirlerine aşk bakışları atan ve ellerini bir an olsun ayırmayan ünlü çiftin bu halleri, "Beraberliğin ikinci yarısı Topuz ile Metin'e yaradı" yorumları yaptırdı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ