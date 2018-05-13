2015'ten beri süren evlilikleriyle örnek olan Beyza Şekerci ile Engin Hepileri'den güzel haber... Hepileri, önceki gün instagram'da eşiyle fotoğrafını paylaşıp şu sözlerle baba olacağını müjdeledi: "4.5 aydır dünyaya haykırasım var. Aşkla yaşayıp, aşkla çoğalıyoruz. Baba oluyorum."
Baba haykırış
Etiketler: Beyza Şekerci , Engin Hepileri , baba
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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