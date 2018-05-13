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haykırış

Baba haykırış
2015'ten beri süren evlilikleriyle örnek olan Beyza Şekerci ile Engin Hepileri'den güzel haber... Hepileri, önceki gün instagram'da eşiyle fotoğrafını paylaşıp şu sözlerle olacağını müjdeledi: "4.5 aydır dünyaya haykırasım var. Aşkla yaşayıp, aşkla çoğalıyoruz. Baba oluyorum."
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